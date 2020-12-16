台達電宣布，為河內電信子公司HTC-ITC打造越南首座Uptime Tier III TCCF認證的資料中心，台達電模組化資料中心解決方案（POD, Point of Delivery）協助此資料中心獲得美國Uptime Institute的Tier III認證，滿足資料中心可用性99.982％的要求，同時整合台達電的不斷電系統、空調、機櫃、配件以及資料中心基礎設施監控系統（DCIM），提供全面遠端監控，該資料中心的能源使用效率（PUE）可望達到1.4。

Uptime Tier 4資料中心是目前對於服務持續時間與斷線時間規範最高等級的資料中心，符合Uptime Tier 3資料中心在全球已經越來越普遍，有別於Tier I及Tier II認證，Uptime Tier III TCCF認證的資料中心在維護或更換期間不允許停機。除了要求每年可用度須達99.982％外，在整體設計上也須維持IT設備電壓的穩定性，讓電壓擾動接近0，同時伺服器進風溫度不能超過25℃，而台達電負責打造抖HTC-ITC資料中心，則是越南第一座獲得Uptime認證的Tier 3資料中心。

台達電表示，HTC-ITC的資料中心座落於和洛高科技園區（Hoa Lac High-Tech Zone），佔地750平方公尺，總電力容量750kW搭配上750kW的冗餘電力保護，符合Uptime Tier III 2N架構，並可彈性擴展至900個機櫃，預期可協助此資料中心PUE 達到1.4，搭配台達電的解決方案，結合模組化不斷電系統及空調系統，可變風扇速度控制、冷熱通道架構可以提升能源使用效率，以及台達電DCIM平台可全面遠端監控單一及多個資料中心，模組化機櫃及配件可以簡化施工流程。

(工商 )