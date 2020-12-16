桃園市立美術館新建工程16日舉行開工典禮，桃園市府斥資34億元推動桃園市立美術館建設計畫，於青埔公十二、公十三公園興建「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，兒童美術館預計2022年底完工、市立美術館預計2023年底竣工。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市立美術館將滿足包含典藏、研究、展覽、教育、文化、觀光等六大功能，預計啟用後每年可舉辦5次特展及1次國際性大展，吸引約40萬人次造訪，將是桃園重要文化地標及文創聚落，更會是未來青埔旅遊的新亮點。

桃園市立美術館距離桃園國際機場僅約20分鐘車程，地處台灣入口城市，加上青埔具備多元發展方向，從商務、休閒、文化、表演到科技研發等各領域皆蓬勃發展，希望透過在青埔闢建市立美術館，進一步帶領民眾認識桃園、認識台灣。

桃園市立美術館由「石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場」負責設計，以「山丘」概念出發，巧妙將建物外觀及空間設計與公園地景融合，包含館內及戶外空間都十分適合舉辦展覽及藝文活動，其中「市立美術館」為地下2層及地上5層之建築物，總樓地板面積約4萬多平方公尺，將提供國際企劃展廳、市民廣場、美術圖書館、特展空間、常設展區、跨領域展演空間及景觀休憩平台等，並提供約302席汽車及125輛機車停放空間。

「兒童美術館」為地下1層及地上4層之館舍，總樓地板面積約7,208平方公尺，規劃提供兒童美術館展覽室、主題餐廳、兒童藝術資源教育中心、國際演講廳及兒童美術教室等，兒童美術館及市立美術館將由空中廊道相連，工程挑戰性極高。

(工商 )