新冠肺炎疫情肆虐一整年，凍結了全球實體經濟活力，舉世經濟普遍衰退，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，全世界遭遇到百年一遇的疫情，誰都不能準確預測後續變化，此時此刻他們只能在心態上「料災從寬、應對從嚴、高度警惕」，行動上只有不斷的創新、積極的進行數位轉型，浴火重生之後才能創造更有競爭力的企業。

台北市電腦公會舉辦第16屆第2次會員大會，該項會議由彭双浪主持，全體理監事都踴躍出席，還有會員代表將近500人參加，並邀請行政院政務委員郭耀煌、工業局局長呂正華等貴賓參加。彭双浪在致詞中指出，新冠疫情的影響下，台北市電腦公會上半年的許多展會例如Computex、智慧城市展(SCSE)及台北國際電玩展(TGS)等都無法展出，他笑說是第一個上任半年以來沒有開幕式可參加的電腦公會理事長。

彭双浪說，百年一遇的疫情，誰都不能準確預測後續變化，他們只能在心態及行動上，「料災從寬、應對從嚴、高度警惕」。公會的服務主軸是：要結合會員，打造商機平台，密切和市場溝通；要集思廣益，提出有利產業發展建言，積極和政府對話；要讓台灣電子資通訊產業持續創新成長、社會數位轉型及永續發展能力不斷提升。

針對企業界面臨的數位轉型發展的大趨勢，郭耀煌在致詞中也帶來了數位發展部籌備的最新進度，他說，目前的規劃數位發展部業務包括4個主軸，第一主軸是數位轉型，藉由數位創新促成各產業轉型升級，第二主軸是網路社會，強化人民生活高度依賴網路平台與數位載具之基礎環境，第三主軸是數位包容，推動數位人權成為國家治理的核心價值，第四主軸是數位領土，「國家領土」概念從地理政治層面延伸到虛擬網路的「數位主權」層面，科技與數位不再只是經濟問題，而是政治與戰略問題。整個發展目標是貫徹數位主流化，從數位浪潮追隨者蛻變成為先行者。

工業局長呂正華說，台灣電子資通訊產業，在今年的營運上大放異彩，今年1到10月，台灣出口產品共2803億美元，比去年同期增加3.4%，也就是91.8億美元，其中電子零組件增加187億美元、資通訊產品51億美元，這兩塊健壯的支柱產業增加出口近240億美元，彌補了其他所有產業的出口衰退，使台灣成為今年全球極少數進出口貿易還有正成長的國家，成就令國際刮目相看。

呂正華在致詞中表示，因為中美貿易戰的因素，台商回台投資的金額在過去的一年已經達到一個高峰，工業局除了要求台商高值化產品的投資之外，更要求所有回台新設的生產線都必須智慧化，例如使用自動光學檢測(AOI)、人工智慧(AI)及物聯網(IoT)等技術，期望透過這些智慧科技能夠促成台灣往高階製造的方向發展，另外，工業局也將遵循行政院的指示，推動百工百業數位轉型，進而帶動產業新一波成長的動能。

(工商 )