為推廣雲端發票、兌獎APP及鼓勵民眾踴躍索取統一發票，財政部高雄國稅局將於12月19日上午9點～12點，在四維國宅廣場（文化中心林德街後門對面廣場）舉辦「歡樂耶誕 漫漫雲端」租稅宣導活動，不僅有小遊戲可玩，若通關或捐贈雲端發票還可拿小禮物。

高雄國稅局強調，現場有「統一發票兌獎APP 綁定領獎帳戶禮」、「捐發票愛心禮」及稅務闖關等豐富活動，還有聖誕精靈發糖果、舞蹈及魔術等精彩表演。活動募得發票將全數捐贈與公益團體，歡迎準備載具、發票，攜家帶眷共襄盛舉，一起作公益。

國稅局指出，若參加「統一發票兌獎APP 綁定領獎帳戶禮」活動，只要下載並成功登入統一發票兌獎APP、綁定領獎帳戶，再捐贈雲端發票1張，即可兌換實用宣導品1份，每人限兌1份。

另外也有「捐發票愛心禮」活動，只要民眾捐贈109年11-12月期10元以上發票即可兌換實用宣導品，品項及張數細節將於17日前在「高雄國稅局-稅務e達人」facebook公布、每人限兌2份。 若民眾不捐發票，也可參與「漫漫雲端闖關」遊戲，只要闖關成功就能領取小禮物如造型氣球或糖霜餅DIY券二擇一，適合闔家歡樂，但每人僅限兌換1份。

(工商 )