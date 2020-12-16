美股領漲下，亞股一片紅通通，台股展開反攻大漲，外資擴大買超，及出口商含淚狂拋匯，全面激勵新台幣升勢，盤中衝抵28.12元、續創近23年半新高，但尾盤央行加大調節力道，硬是豬羊變色連三發，終場收在28.476元1美元，貶值1.6分，台北外匯經紀公司成交量17.53億美元，創近九個月單日最大量。

外匯交易員表示，美股大漲帶動主要亞股紛紛反彈，台股重拾攻勢，大漲235點收復14,300點，且外資年終假期前也「超前部署」，匯入並擴大買超台股293億元，尤其出口商失望性拋匯加速出籠，新台幣開盤後續闖23年半來高點至28.12元，成交量也暴衝至3月中疫情最嚴峻以來單日最大量。

外匯交易員指出，但央行年終理事會前還沒打算進一步放手，盤中仍是真槍槍彈買匯，配合尾盤加大作價阻升力道，逆勢而為將新台幣由升打到貶，且已連續三個交易日收盤均出現豬羊變色由升轉貶。

外匯交易員認為，預料隨年底愈來愈近，出口商仍將延續忍痛拋匯不變，加上台股若再創高，外資耶誕節假期前仍會偏匯入，新台幣升值壓力難獲紓緩，但央行基於年底出口商作帳需求，不排除仍將全力進場調節。

(工商 )