為協助機械產業加速數位轉型，在經濟部技術處科專計畫支持下，工研院與臺灣機械工業同業公會16日攜手舉辦「智慧機械雲成果發表暨開發者應用服務大會」，宣布與研華公司簽署「機械雲地端標準化」合作備忘錄，整合平台管理者、終端使用者、設備開發商等能量，將透過智慧機上盒（SMB）打通智慧製造的任督二脈，建構完整智慧機械雲生態系，來共同推動「設備暨製造數位轉型」，為臺灣產業開創新商機，朝亞洲高階製造中心目標邁進。

行政院副院長沈榮津表示，機械業為四大中心提供智慧化設備與製程技術，對於數位轉型與未來產業佈局策略有相輔相成的效果，其中，公版智慧機械雲平台正是機械業結合AI人工智慧、5G與半導體的最佳軟硬整合平台。

智慧機械雲平台應用領域涵蓋工具機、紡織、PCB（印刷電路板）、金屬成型、橡塑膠及扣件等6大產業，並且由法人單位協助建立場域應用案例，驗證商業模式可行性。

近期產官學研共同努力充實平台內涵，月底將有98個應用服務軟體上架，並有虎尾科大、成大、永進機械等12家單位在平台設立如百貨店中店的軟體專櫃，打造軟體開發聚落市集，促進製造產業轉型創新獲利。本次成果發表暨開發者應用服務大會在經濟部、機械公會、法人研發團隊等產官學研攜手合作下，相信能以國家隊能量，共創臺灣成為亞洲高階製造中心。

經濟部常務次長林全能表示，面對國際貿易市場變化，產業數位轉型已成為無可避免的趨勢，臺灣製造業超過97%為中小企業，轉型所需成本為一大挑戰，因此，政府透過兩大步驟助產業逐步升級數位化、智慧化，第一，補助廠商安裝數位機上盒(SMB)，讓廠商能直接掌握設備生產狀況與即時管理資訊，目前已完成5500部設備連結機上盒，目標在111年能達到9100部；第二，開發智慧機械雲平台及應用服務軟體：廠商可透過智慧機上盒下載智慧化應用服務軟體。

藉由智慧化軟體分析生產資訊，導入AI人工智慧做診斷、優化、預測等最佳化決策，以達到精準生產的目的。

智慧機械雲平台將成為我國機械業發展史上另一重大里程碑，不只能提升國際競爭力，也能把後疫情時代的危機化為轉機，走出屬於臺灣的機械業數位轉型之路，朝2兆元產值邁進。

機械公會理事長柯拔希表示，公版智慧機械雲平台以縱向深化及橫向擴散兩個面向幫助產業數位轉型，並把智慧機械與智慧製造提升為國家級戰略思維，讓全球買主想到智慧機械或智慧製造，就會想到臺灣。在經濟部支持下，才有4年16億的經費促成智慧機械雲平台的誕生，讓臺灣中小企業有機會可以快速轉型，現在智慧機械雲平台架構確立後，未來還需要政府與產業界持續攜手合作，在平台上架更多好用的應用服務軟體以及功能模組，讓設備商跟製造業能夠廣泛運用，加快產業數位轉型腳步，形塑臺灣成為放眼全球的智慧製造王國。

工研院院長劉文雄表示，疫情過後，產業發展型式也由緊密供應鏈轉為跨區供應鍊整合型式，雲服務、供應鍊串接、設備資訊共享與資料快速轉移傳遞等需求，將成為下一步智慧機械產業須發展的重要技術，臺灣在「智慧機械產業推動方案」的推動下，已有許多研發及產業推動成果。工研院做為臺灣產業科技的先行者，為協助機械產業提升競爭力，積極投入智慧機上盒（Smart Machine Box, SMB）等技術研發，幫助中小企業跨出數位轉型的第一步，讓產線數據可視化，並提升生產管理效能。

這次工研院與機械公會、研華公司電腦簽署合作備忘錄，將有效強化臺灣自有的公版智慧機械雲平台生態系，促成機械產業轉型升級，搶攻國際市場。 成果發表暨開發者應用服務大會現場，亦邀請達易公司、虎尾科大以及誼卡科技等產學界，分享上架智慧機械雲平台的使用情境，希望以實務經驗，藉此鼓勵更多的廠商與學研機構共同投入，建立更完善的智慧機械雲生態系。

(工商 )