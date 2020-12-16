國發會經濟發展處長吳明蕙16日表示，WEF公布沒有排名的競爭力「特別報告」，在談及經濟韌性五大面向時，於社會安全網及金融體系、醫療體系的完善及歷經傳染病經驗等三方面肯定台灣的表現，報告同時強調數位轉型的重要，吳明蕙說：「數位已在台灣的基因裡了，明年排名可望更上層樓。」

WEF原訂於10月公布競爭力報告，受疫情影響，國發會10月收到通知將延至11月公布，迨11月又二度收到通知延至12月，今天上午收到第三次通知，WEF終於公布了這份「特別報告書」。

吳明蕙表示，本次特別之處在於沒有進行排名，但有歸納那些能展現韌性而有較好表現的國家具有五大特質（一）數位化國家，有能力遠距上班（二）有好的社會安全網及金融體系，可防止企業破產及勞工失業（三）有好的治理，能調和公衛及經濟政策（四）有完善的醫療體系，讓民眾可容易取得醫療資源（五）有歷經傳染病的經驗。

吳明蕙指出，由於台灣防疫超前部署，加以紓困振興也有成效，WEF在社會安全網、完善的醫療體系及歷經疫情經驗這三方面肯定台灣的表現。而WEF也提到未來全球經濟發展路徑圖，先是抗疫，接著復甦，然後要轉型，數位經濟轉型是未來各國經濟競爭力的關鍵。

今年WEF沒有排名，但去年台灣名列第12，吳明蕙表示，從台灣此次防疫的表現，加以數位已在台灣經濟發展的基因裡了，因此研判明年我國排名可望更上層樓。

(工商 )