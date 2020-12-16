勤業眾信（Deloitte）會計師事務所16日指出，台灣企業的智財管理發展多以技術保護為主，部分企業依核心技術做專利布局或保護營業秘密。但勤業眾信建議，我國企業應及早諮詢專業人士、活化專利，讓公司專利價值最大化，為企業營收增添柴薪。

勤業眾信會計師事務所攜手國立政治大學產創總中心於16日舉辦「智慧財產管理與公司治理產學調研報告發布暨專家研討會」共同探討台灣企業的智慧財產權管理現況與未來發展。

過往以商標保護為重的金融業在金融科技（Fintech）的驅動下，逐漸意識金融專利與智慧財產權保護的重要性，逐步發展智財管理制度。

勤業眾信表示，無論透過專利布局或是智財權活化運用，台灣企業擁有的智慧財產具有實質的貨幣價值，智財權可幫助台灣產業升級，站穩進軍海外市場的關鍵一步。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，全球商業活動在科技的浪潮下，競爭從商務服務的銷售戰，延伸至智慧財產等無形資產的攻防戰，智慧財產管理已是企業必須面對的重要議題。

國立政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長顏玉明表示，目前台灣部分指標性企業已建置智慧財產管理循環模式，結合企業的經營策略設立智慧財產管理制度。她也建議，企業可藉由參加企業創新國際聯盟，及導入智慧財產管理及活化制度，積極增進企業的國際競爭力。

勤業眾信財務顧問服務部執行副總經理黃俊榮指出，公司應定期評估維持專利的策略效益，如果是非核心的智慧財產且不具有策略性價值，應考慮適當運用或是貨幣化、增加企業額外收入，若為價值較低的專利則可以考慮做評估管理、節省營運支出。

黃俊榮認為，智財權價值可從兩個面向進行評估，包括對抗侵權的防禦性價值、創造利益與降低支出的財務價值。

實務上，智慧財產價值的高低會受到許多因素影響，例如專利時效、涵蓋範圍、應用領域，及買方的個別狀況等等而有所差異。

為使雙方專利交易順利，並達到最大貨幣化價值，勤業眾信財務顧問服務團隊結合全球專家成員，成立跨國「智財交易廊道計畫」（IP Corridor），透過Deloitte歐洲、美國、亞太區的國際交易網路，加速並極大化智財交易的價值與效率。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅認為，多數企業同時擁有多項智慧財產權，也間接帶來許多潛在的跨境智財權訴訟風險。

熊誦梅指出，對企業而言，專利布局與管理牽涉公司研發實力；而營業秘密保護則攸關公司競爭優勢，專利及營業秘密也是企業智財紛爭所在，企業可思考建立內部法律小組，並偕同外部專家，協助建置訴訟管理之智慧財產管理制度，以便及時應對隨時可能出現地智財訴訟風險。

勤業眾信風險管理諮詢公司資深副總經理鄭淑芬表示，企業在布局智慧財產權策略時，應依據企業自身的需求，考量企業本身的產業定位、營運策略、商業模式、產品、技術生命週期等經營活動，擬定智財戰略與執行，甚至可透過台灣智慧財產管理系統（TIPS）驗證，強化公司治理能力，讓企業取得競爭優勢並確保智慧財產權實施與營運的自由。

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