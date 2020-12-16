歐洲比利時2020年度國際風味評鑑所（International Taste Institute）日前公布全球年度評鑑結果，「孫紅茶行 臺灣紅茶」以91.2分高分、連續4年榮獲最高榮譽三星獎，為全球茶項目唯一連續獲此殊榮的品牌，堪稱是台灣之光！

2020台灣面對疫情防疫表現優異，屢獲國際肯定，此次「孫紅茶行 臺灣紅茶」以「飛躍羚羊」剪紙呈現台灣味，「飛躍羚羊」代表台灣抗疫期間「零」確診喜悅，瓶身翻轉呈現「福」字，孫紅茶行獻祝福給每個人。「孫紅茶行 臺灣紅茶 飛躍羚羊 福氣聚寶盆」50公克，售價1999元，全球限量2020個，即日起開賣。 孫紅茶行負責人孫于翔表示，2020年全球年度評鑑（International Taste Institute）於歐洲首都比利時布魯塞爾舉辦，吸引日本、韓國、美國、中國、加拿大、印度、台灣等世界各大茶葉生產國熱烈參賽，由持有米其林星級36年之久的主廚-阿蘭·諾內(Alain Nonnet)、英國美味大使-艾倫·考克森(Alan Coxon)等專業人士擔任評審，對茶葉進行客觀的感官評鑑，並遵循最嚴謹的盲評，同時對茶葉進行匿名評鑑，以避免評分出現偏差。

今年「孫紅茶行 臺灣紅茶」以91.2分高分，全球唯一連續4年榮獲最高榮譽三星獎，去年更獲得水晶美味獎Crystal Taste Award（授予連續3年獲得3星獎的茶葉），數年的時間便驚豔全球茶饕，令各大知名評家迷醉，也使孫紅茶行成為追求獨特、熱愛探索的品味象徵。

孫于翔強調，「孫紅茶行 臺灣紅茶」以自然農法茶菁，一年一採，開春採摘。經過充分萎凋，精準管控含水量，不破壞茶葉內質。採摘規格，要求細嫩芽葉，一芯二葉，汲取充分天然肥料與綠野芬芳，蘊含清香，野韻十足；在經過千揉百捻，三道手工揉捻工序，孫紅茶行經驗掌控，適度發酵，懸掛式增溫加氧發酵，呈現專業品質；最後暖火烘焙，乾燥工序，將茶葉香氣烘焙的恰到好處。

「孫紅茶行 臺灣紅茶」不僅在世界獲得關注，在台灣也是知名企業指定禮品，許多企業更是一年前就下訂單，台灣國際機場免稅商店、長榮航空更是熱銷一空，也成為總統府代表台灣的禮物。

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