在川普政府主張「美國優先」，以及美中貿易戰不最斷延燒下，美國不僅呼籲將工作帶回本土，也正將工業製造遷回本土，例如鴻海的威斯康辛州項目及台積電將在亞利桑那州設廠，但美媒分析，比起iPhone等電子產品裝配毛利較低的工作，台積電在亞利桑那州設廠的項目將有更大的增值空間，對美國的經濟和政治戰略而言會更有意義。

根據美國財經媒體報導，專欄作家高燦鳴和史密斯（Noah Smith）撰文指出，在美中兩國大打貿易及科技戰，技術、地緣政治及經濟競爭不斷升級下，加劇了製造多元化的緊迫性，但美國新任總統拜登應專注於提高供應鏈的效率，而不是將低端裝配工作帶回美國，因為美國的優勢是擁有先進技術、良好的商業環境，以及豐厚的消費者基礎，不是低薪和寬鬆的勞動法規。因此，拜登上任後應掌握生產鏈中最高價值的部分，因為其他部分都正從大陸撤離，並轉移到美國的盟國之中。

以蘋果代工廠鴻海為例來看，雖然在川普政府支持下，已在威斯康辛州設廠，但實際執行狀況與最初承諾的相比已大幅縮水，可以說是「沒有計畫」，但是真正的問題是iPhone、Sony公司的遊戲主機PlayStation等「不該在美國製造」，因為除了勞動成本差異外，鴻海此類依賴大量短期勞工的公司，並不受工會或長期合約的限制。

同時，鴻海的高管也已透露，他們認為美國勞工不會真的想站上生產線，組裝iPhone及iPad，即使是在勞動力更大5倍的大陸，現在也很少有人會想做這種工作，促使鴻海必須到大陸更內陸的地區去設廠，才能獲取足夠的勞動力。而且裝配工作的毛利也不高，去年鴻海每生產100美元的產品，其毛利僅有5.91美元，反觀蘋果一系列的設備、軟體及服務，每100美元卻可獲38.23美元的增值。

文章並指出，由上述例子可見，台積電位於亞利桑那州的項目更具意義，預計其多數員工都將出任高級職位，因為台積電員工75％有大學學歷、半數員工有碩士學位，該公司的工作將能促進美國的工程師及大學生就業。不過，由於半導體製造為資本密集產業，且勞動強度低，雖然這類工作產生的收益會比裝配來得多，但並不會為美國帶來大規模就業。

至於美國要解決的問題，就是與工業界討論如何分配供應鏈的地理位置，例如電動車製造愈來愈複雜，非常依賴高科技製造能力，而非廉價勞動力，且在全球市場中的價值也很高，而伺服器、通信設備及電子武器系統，同樣是少量生產的高價產品，這些都適合在美國高效生產。

最後，文章強調，透過把對美國而言不合理的製造工作，分配給台灣、越南、印尼、印度、菲律賓、孟加拉及墨西哥等地，美國將為盟國創造就業機會，並帶來投資及受控制的技術轉讓，還可進而穩固盟國的忠誠度。預計未來供應鏈全球化的狀況將持續，而供應鏈轉移到更穩定及對美國更有利的位置，才是拜登政府應該確保做到的。

(中時新聞網)