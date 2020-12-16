滿手現金的國揚實業（2505）幕後實際負責人、集團掌門人侯西峰，16日再度出手搶地，以國揚實業子公司神揚建設名義，砸下11.32億元，成功得標高雄市政府標售的鳳山區2,160.23坪土地，每坪得標價格約52.4萬元，卡位高雄大學生活圈。

侯西峰主導的國揚實業，繼五月以282.87億元成功脫手「大南港」土地部分持分，獲利了結出場之後，國揚已滿手現金，並已連續兩度出手購地。

上月國揚才大手筆以21.01億元買下台北市內湖區舊宗段83-1地號等3筆土地，佔地面積達1,500.85坪，國揚取得其中50%，擬與中和羊毛一起合作開發。

今天國揚再度出手搶地，以子公司神揚建設公司名義，成功標到高雄市政府地政局標售的高雄市鳳山區勝利段9地號土地，其50％土地，面積共2,160.23坪，每坪得標價約52.4萬元，總計砸下11.32億元購地。

(工商 )