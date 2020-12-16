誠品書店開迪斯可舞廳！全台最具規模的黑膠唱片行誠品信義店音樂館首次舉辦「信義不打烊黑膠市集」，24小時展出逾2萬張全新、二手黑膠，並把信義店3樓Forum改造成迪斯可舞廳，以80年代Disco、經典、復古黑膠為素材設計，搭配復古點唱機、DISCO球、老式皮革沙發等營造氛圍。

18日晚由新生代民謠搖滾樂團「老王樂隊」、金音獎最佳樂團「無妄合作社」打頭陣，帶來搖滾金曲，誠品也將獨家首賣老王樂隊《吾十有五而志於學》EP黑膠；19日入圍金音獎最佳樂手劉雲平舉辦黑膠音樂分享會；26日聖誕周末，搖擺舞團Naughty Swing帶來動感金曲舞蹈，邀讀者、樂迷一起回到搖滾黃金80年代。

信義不打烊黑膠市集也將獨家推出五月天《知足：最真傑作選》以及今年《滾石雜誌》的「五百大專輯」精選，包括奪下第一名的節奏藍調教父Marvin Gaye最重要經典專輯《Whats Going On (Sun Yellow Vinyl)》等。

另有多款特色黑膠唱機，像是復古可愛手提造型的Goodmans Ealing英國手提箱黑膠唱機，可將黑膠唱片轉存數位音樂，將經典歌曲隨身帶走，外觀採木質設計的ION Audio Trio LP老上海古董AM/FM黑膠唱機等。

誠品音樂館也公布2020年發行黑膠暢銷TOP10，第一名為立下大陸搖滾樂團經典的「唐朝樂隊」首張專輯《唐朝》，被譽為華語歌壇純粹且強悍的重搖滾作品；由國外團隊發行、集結台灣70年代 Disco女歌手經典舞曲《台灣迪斯科 Taiwan Disco》獲第三名；吳青峰《太空人》、田馥甄 (Hebe)《無人知曉》拿下第二、第六名。

(工商 )