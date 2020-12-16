受到國際鋼價大漲與市場搶料頻傳激勵下，中鴻將於17日開出的明年1月份內銷盤價，可望全面大漲，預估熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼捲等各項產品，每公噸可能上漲1,200～1,500元左右。

此外，中鋼1月份外銷報價也傳出大漲聲，其中報到歐盟市場的熱軋漲幅最大，每公噸上漲近100元美金，每公噸報價逼近700美元大關，且對東南亞市場的報價也漲幅不小，每公噸報價可能在650～660美元左右，除拉近國際市場行情外，也希望能提振市場信心。

業者透露，現在歐美熱軋最新報價每公噸都衝到800～900美元，其中全球最大鋼廠阿塞洛．米塔爾熱軋報到650元歐元，折合美金780元，在原料和鋼價持續推升下，亞洲市場很快可以看到「7」字頭的熱軋報價。

鋼鐵專家指出，在鐵礦砂原料大漲，與大陸寶鋼率先調漲1月份盤價，熱軋每公噸大漲400元人民幣帶動下，中鋼上週五開出的明年1月和Q1內銷盤價，熱軋等七大項不同規格產品每公噸大漲1,200～1,500元，接著越南河靜鋼15日公布的明年2月份內銷盤價，熱軋每公噸上調95美元，盤元線材每公噸上漲90美元。

受此激勵，市場預期中鴻將於17日開出的1月份內銷盤價，包括熱軋、冷軋及熱鍍鋅等項產品，可望全面上漲，每公噸可能上漲1,200～1,500元。

(工商 )