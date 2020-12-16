中天新聞台12日正式關台後轉戰YouTube影音平台，目前訂閱數已衝破220萬，為了答謝觀眾的支持，主播們可說是有求必應，其中主播鄭亦真更應網友要求，首次在播報新聞時直接吃漢堡、喝可樂，一時間引發網友熱烈討論。

自此被封為漢堡姐姐的鄭亦真，事後也在自己的IG上說，原本只想刷一排漢堡熱鬧一下，沒想到故事就這樣神展開；除了謝謝網友的支持外，她也說「平常都是餓著肚子播完新聞才吃午餐，這次吃超商漢堡已經很高興了，希望聊天室人數可以更多，明天中午讓她可以吃到速食店漢堡。」

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實際上，私底下的鄭亦真也是不折不扣的吃貨，社群平台上除了仙氣爆棚的工作照外，其餘幾乎都在吃，連她自己也笑說，自己不是吃，就是在吃的路上；更加碼爆自己的料說，媽媽希望她可以吃小口一點。

鄭亦真平常也是個「吃貨」(圖/ IG / iamyichen0626)

許多網友大讚鄭亦真太可愛，並且還許願因為已經開了頭，以後中天主播報新聞時，都要吃東西；看著她吃不停，也有網友好奇她這麼能吃，怎麼還這麼瘦？其實除了工作外，平時也有運動習慣的她，也會上健身房運動，讓自己流汗、放鬆肌肉。

鄭亦真平時也有運動的習慣 (圖/ 翻攝自網路)

(中時新聞網)