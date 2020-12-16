美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣是美國軍火業最大客戶，前副總統呂秀蓮則在臉書發文表示，被列為全球軍火客戶第一名，絕不代表台灣很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今(16日)在廣播節目中則是透露，「這就很諷刺，台灣花大筆錢去造就美國軍火商，然後台灣什麼都沒有，且美國專家講『川普只要需要的話，隨時都會把台灣當籌碼作為交易。』」

連勝文在廣播節目《千秋萬事》中說，國民黨智庫15日舉辦「中華民國-美國線上論壇」，與美方人士視訊對談，其中有一個很有名的學者，大家都覺得他有可能進入拜登團隊，這位學者講一句話很有趣，他說台灣很多人都覺得川普最挺台灣，但他提醒美國前國家安全顧問波頓披露的川普總統筆尖和書桌論，這位專家就說依他對川普了解，如果要犧牲，就會馬上犧牲台灣，因為這是一筆生意。

連勝文指出，今年美股大跌很可怕，但只有幾家公司沒跌，其中一個是軍火商，他上網去查為何軍火商股票沒跌，發現因為他們從台灣接到大量軍火訂單；另外，在線上論壇中，另一名專家也直言，「這些武器對你們有幫助？人員訓練呢？這些要審慎評估。」

連勝文忍不住說，「這就很諷刺，我們花大筆錢去造就美國軍火商，然後台灣什麼都沒有，按照美國專家說川普只要需要，隨時都可以把台灣當籌碼作為交易，且美國人從來不會因為外國人而支持哪一個總統，一定都是以美國利益優先，只看對它有沒有好處。」

(中時新聞網)