高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，因反萊豬言論驚爆將被高雄市警方約談，對於政府屢對不同意見「查水表」、企圖打擊言論自由的作法，令國民黨團總召林為洲痛批「太扯了！」警方澄清，是接獲衛福部告發，才會依法通知蘇到案說明。

據了解，衛福部在10月28日發函給內政部，表示蘇偉碩發表「萊劑促動TAAR1的活(毒)性，可能是搖頭丸的250倍、進口含萊劑肉品，並非不吃就沒事，光呼吸就可能吸到萊劑，吃素的人也會吃到、人體食用含萊克多巴胺殘留豬肉對精神健康之風險極可能造成自閉症」等言論，為不實訊息，請警方依食品安全衛生管理法第46條之1偵辦。

衛福部認為，蘇偉碩的言論屬欠缺科學證據的臆測，該錯誤訊息造成民眾對萊豬的安全性產生疑慮，及對政府政策產生質疑，涉及違反食安法或社維法。依食安法第46條之1規定，將可對「散布食品安全謠言」的蘇偉碩處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

刑事局接獲衛福部告發後，上月曾與蘇偉碩聯繫，因蘇表示不方便北上，他的住居地在高雄，刑事局於是在本月轉交給高雄三民二分局偵辦，通知他在25日到案說明。對外界抨擊警方又在「查水表」、侵犯言論自由，官警私下表示他們也很無奈，只能依法接受告發，傳訊後移送地檢署偵辦。

(中時 )