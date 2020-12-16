馬紹爾群島警方在一艘廢棄船隻上查獲這個國家歷來最大批的古柯鹼。這艘船可能在公海上漂流了若干年，然後被海水沖上一座偏遠的環礁。

法新社報導，馬紹爾檢查總長希克森（Richard Hickson）表示，這艘玻璃纖維造船隻長5.5公尺，上週在艾盧克（Ailuk）環礁被發現，甲板下的空間藏有重達649公斤的古柯鹼。

希克森表示，這艘船很有可能是從中美洲或南美洲漂流過太平洋，「恐怕已漂浮了1或2年」。

警方表示，這些毒品被分裝成一公斤一袋，包裝袋上印有「KW」字樣。警方已在昨天焚毀毒品，僅留下2袋交給美國緝毒局（DEA）進行分析。

過去20年來，馬紹爾群島沿海一帶多次發現過藏匿的毒品，其中一次也是在艾盧克環礁上發現，但以此次發現的數量最多。

執法官員對這種毒品的來源有各種說法，包括走私分子在可能被查獲時丟包，以及在遭遇暴風雨時遺失。

(中央社)