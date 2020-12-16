繼2005年制定《反分裂國家法》之後，為了加速兩岸統一，大陸是否可能推出《國家統一法》？大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，《憲法》關於國家統一的規定是明確的，大陸堅決貫徹執行。
國台辦16日舉行例行記者會，大陸官媒新華社提問：國台辦官方微博於12月4日國家憲法日當天發佈了一張「國家憲法日，一起來看看憲法關於國家統一的規定」的宣傳海報。請問在當前兩岸關係形勢下，發佈這方面的宣傳內容是否意味著大陸可能推出《國家統一法》？
由於新華社是大陸國家通訊社，扮演大陸官方喉舌的角色，新華社提出此問，立刻引發外界聯想，是否官方釋出風向球？
朱鳳蓮回應，《憲法》是國家的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。《憲法》關於國家統一的規定是明確的，大陸堅決貫徹執行。大陸將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。
(中時 )
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