眼科醫師林怡汝日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

萬一碰到眼睛癢，千萬不要大力揉！一名國小男童，在學校上課時因為眼睛癢便大力揉，怎料過沒多久，眼球整個腫起來，且雙眼無法閉上，還不斷流淚，嚇得男童父母趕緊將他送診。醫師形容，男童雙眼有如被咬了一口的荔枝，「黑眼珠的地方就像凹下去」，所幸就醫冰敷後，半個小時雙眼退腫許多，醫師也解釋，男童的情況是「急性過敏性水腫」所造成。

眼科醫師林怡汝日前在節目《醫師好辣》上分享，一對父母帶著就讀國小的兒子掛急診，只見男童雙眼腫脹，除閉不起來之外還不停流淚，經醫師詢問之下才得知，男童有過敏體質，因為眼睛癢受不了，所以大力揉眼睛，才會造成此後果。

所幸，林怡汝替男童點過敏藥水加上冰敷，半小時後紅腫症狀逐漸減緩。她表示，當時男童走進診間眼球整個凹下去，更形容雙眼有如被吃一口的荔枝，「荔枝白色的肉包黑色的籽，眼球看起來就像這樣」。她也利用這例子呼籲大眾，若碰到眼睛癢，千萬不可以揉，可以嘗試冰敷來緩解症狀。

此外，林怡汝也建議，眼睛也是需要保養的，加上冬天氣候較乾燥，若早起發覺自己眼屎較多，睡前可以點不含防腐劑的人工淚液，不要買市面上的消炎眼藥水、類固醇眼藥水或是涼涼的眼藥水，這些都沒有用，反而是成份越簡單的越好。

(中時新聞網)