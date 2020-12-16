為了讓孩子提升競爭力、贏在起跑點，有些家長可能會從小送去學各種才藝，或是在生活中訂下嚴格規範，但如此高標準可能帶來反效果，日前在大陸四川瀘州市就發生了一起悲劇，有名國小男孩受不了父母、師長給的巨大壓力，留下了一張內容令人心酸的紙條，接著跳樓輕生。

綜合陸媒報導，從影片中可以看到，一名成年女子抱著男孩的遺體，撕心裂肺地痛哭，嘴裡不斷喊著「你怎麼不回答我…」一句話重複說了好幾回，但已再也喚不醒男孩，他倒在地上一動也不動，女子在旁哭到泣不成聲，隨後救護車緊急趕抵現場，不過傷者送醫後仍不治身亡。

（圖／翻攝自沸點視頻）

男孩跳樓前，曾寫下了自己的心聲，「如果你看到了這封信，我大概率（台稱：機率）已經死了。我不得不說，我活得太累了。你們從小便希望我如同成人一般。現在，又想讓我早已遺失的『東西』找回來。老師對我的失望，同學『開玩笑』般的話語，為你們我早已絕望。」

一個年幼的孩子，到底是承受了多少壓力，才會選擇自我了斷生命，字句間看得出男孩已經徹底絕望，「現在，我只希望，能多『睡』一會兒。對了，忠山公園那幢樓的書房抽屜裡，有些東西要給你們看…」遺書內容曝光後，掀起輿論紛紛，目前警方已經介入調查，具體事發原因仍有待進一步釐清。

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(中時新聞網)