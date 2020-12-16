找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

警消表示，發現人的地點是警、消搜救區域，過去曾搜尋該處沒發現人，認為邱男在失蹤時曾到處移動。（圖／警方提供）

新竹邱姓男子騎機車闖入中橫便道管制區後失聯41天，今（16日）凌晨在台8線1.3公里處的廢電廠山洞被救出，除了爆瘦約20公斤外，身體虛弱外，幾乎沒有大礙，堪稱奇蹟。之前警消、搜救人員動員數以百計的人力，卻一無所獲，台中市議員冉齡軒與警方聊到「應該被什麼東西帶走了」、「去山裡廟拜一拜」，結果警方昨天上午到中橫3家廟宇拜完後，凌晨就傳出找到邱男的好消息。

邱男11月6日傍晚5時許，騎機車闖入中橫便道德基管制站管制區後失聯，邱男家屬除懸賞50萬元尋人，還於12月8日至台中地檢署按鈴申告和平分局谷關所長王繼生救援不力；但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。

不過說也奇怪，據三立新聞網報導，台中市議員冉齡軒私下與警方聊到「應該被什麼東西帶走了」、「去山裡廟拜一拜」，警方聽從建議，昨（15）上午，到中橫三家廟宇拜拜，包括現場附近一間小土地公廟、另一間地藏王、還有谷關大道院，沒想到拜完不到12個小時，深夜就接獲楊姓獵人報案，疑似找到邱男。

更神奇的是，邱男在低溫山區中，很可能沒有進食，只靠喝水竟能存活41天，連醫師都直呼「不可能」，冥冥之中似乎真有不可思議的力量存在。

(中時新聞網)