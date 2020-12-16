前立委沈智慧（右）16日持續在立法院門口絕食，經醫生評估後認為沈智慧血壓不穩定，恐造成腦部、心臟血管的意外發生，隨後沈智慧坐著輪椅被送上救護車，前往醫院檢查。（劉宗龍攝）

美國萊豬即將於下個月開放進口，國民黨中常委沈智慧為了抗議，12日開始在立法院門口絕食至今，今早前台北縣長周錫瑋、立法院前副院長洪秀柱等政治人物都前來探望，並勸她進食、送醫，最後她在中午被送往醫院。然而，沈智慧臉書小編晚間在臉書發布一段23秒影片，並提到「委員剛剛真的很危險，一度喘不過氣無法呼吸」。

今早沈智慧身體相當虛弱、癱坐在椅子上，醫生於11時時許抵達現場，表示沈智慧血壓高高低低不穩定，血壓不平衡可能造成腦部、心臟血管的意外發生，這也是最不願意看到的，勸她留得青山在，為中華民國珍重。洪秀柱相當擔心她的身體狀況，嚴厲要求她去醫院檢查，隨後沈智慧被送往醫院檢查。

沈智慧小編晚間在臉書曝光委員的最新情況，提到她一度喘不過氣無法呼吸，有心肌梗塞的危險，打了血管擴張劑才緩解，目前情況好不容易穩定下來；小編也說，有任何消息會再跟大家報告。

從影片中，可以看見沈智慧坐在病床上，身體看起來仍相當虛弱，不停「呵氣」，令人相當心疼。不少網友也紛紛幫忙打氣，「委員加油，我們不需要拿自己的身體跟無良政府抗衡！我們要智取」、「委員妳真的要保護自己的身體健康」、「心疼委員啊！不值得」、「傷了身體不值得，要先救自己，保重」。

沈智慧臉書

(中時新聞網)