闖入中橫便道失蹤40天的邱男，被獵人發現棲身在廢棄電廠後山涵洞內。（王文吉攝）

騎車闖入中橫便道的邱男人間蒸發，台中市議員冉齡軒見警方束手無策，曾獻策祈求神明協助。和平分局長吳燕山近日連拜當地多間大廟及土地公廟，失蹤第40天晚間被獵人發現棲身廢棄電廠內的涵洞，因多日未進食，僅靠飲水過活，暴瘦20公斤，但奇蹟似毫髮無傷。

邱男在中橫墜崖失蹤長達40天，有如人間蒸發，台中市議員冉齡軒曾獻策警方祈求神明協助。和平分局長吳燕山近日連拜谷關古靈寺、中橫37Ｋ福德祠等當地多間大廟及土地公廟，15日是農曆初一也前往福山宮、谷關大道院參拜，當晚近10時就傳來尋獲邱男的好消息。

警方說明，警消及民間團體劃定方圓7公里搜救，中橫便道對岸的廢棄電廠至少搜尋3次，但均無所獲，研判可能刻意躲藏，或剛好到他處覓食，擦身而過。各界好奇40天如何存活下來，邱男向警方跳針表示「都找不到食物，喝水飽了，就睡覺，覺得應該只有過10幾天！」

邱男在失蹤前曾惶恐高喊「我後面有歹徒啊！」家屬第一時間接獲警方通報失蹤，脫口而出說「他3天沒吃服藥了」。搜救人員也說，邱男被送到醫院時，一度碎念是為撿錢才摔落。邱男胞姊則強調，弟弟沒有精神疾病，只是身體虛弱，沒說過為撿錢才摔落30層樓。

邱男胞姊指出，弟弟失蹤期間，她與父母每天輪流奔波新竹、谷關，盼奇蹟出現，感謝尋獲弟弟的救命恩人，將依約給付50萬元懸賞金致謝。針對質疑警方包庇管制人員及搜救不力等，前往台中地檢署按鈴控告，邱男胞姊四度道歉，感謝警方協助，承諾將撤回告訴。

(中時 )