行政院會明擬通過內政部所提「都市更新條例」修正草案，未來都更案內危險建築物若已取得多數共識，將可簡化代拆程序；修法也提高容積獎勵，最高可達原容積1.3倍。

內政部指出，為加速危險建築更新，這次提出都市更新條例第57、65條修正草案。搭配建築法中代為拆除機制，規定權利變換範圍內應行拆除或遷移的土地改良物，經主管機關認定有傾頹或朽壞，而有危害公共安全者，可免除實施者與政府最後階段的協調程序，由地方政府直接拆除，以加快更新腳步。

行政院也表示，有鑑於台灣位處地震帶，且歷經921等不同重大地震災害，造成民眾傷亡與財物損失，多屬高樓層集合住宅耐震能力不足倒塌或傾頹所致，為避免此類事件再次發生。行政院特別修正「都市更新條例」，在取得多數共識且有完善安置配套措施下，簡化地方政府代為拆除都市更新案內危險建築物的程序。另外，修法也同時提高容積獎勵誘因，最高可達原容積1.3倍，協助、鼓勵危老屋加速重建，讓國人住得安心。

(中時 )