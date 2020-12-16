江啟臣服務處副主任呂明杰（右起）、台中市議員吳瓊華，16日指出沙田路一段興和路口，左轉直行道路標線前後不一致及左轉道過短等問題。（黃國峰攝）

大肚台一乙線多處左轉道上，路面上先是畫了「直行左轉」標線，不料下一個卻僅畫了「左轉」標線，混淆駕駛員判斷。（黃國峰攝）

中市大肚區沙田路一段往烏日方向與興和路路口因左轉車道過短，及道路標示突變易塞車，又台一乙線全線不少道路左轉與左轉與直行標線指示並行，易誤導用路人誤闖左轉專用道，而被開單，用路人抱怨頻頻，台中市議員吳瓊華16日會同江啟臣服務處、交通部公路總局第二區養護工程處等會勘，初步達成共識加以改善。

站在大肚區沙田路一段往烏日方向，往興和路口望去，發現左轉車道標線前後直行或左轉不一致，再加左轉車道過短，易造成上、下班時間，車輛回堵至追分派出所前面，中市議員吳瓊華16日會同交通部公路總局第二區養護工程處、中市交通局、立法委員江啟臣服務處、烏日分局、大肚區公所、里長等單位會勘。

直行或左轉標線不一致也在「台1乙線」沿線發生，設有左轉專用道的路面，在鄰近路口時，現況會連畫 2 個左轉專用標線，但卻又在更前方又畫了一個「直行左轉」標線，常讓駕駛人，先看到「直行左轉」標線，誤會是既可左轉又可直行，不料再往前就僅看到左轉標線，導致直行車輛，被左轉車輛擋住，急著變換車道而意外頻傳，或因而被開直行車佔用左轉道罰單，民眾抱怨連連。

中市議員吳瓊華、江啟臣服務處副主任呂明杰表示，標示不清，容易讓駕駛員誤判，而生危險，今會勘後達成共識，初步決定，沙田路一段往烏日方向，往興和路口前，左轉車道延後150公尺，原一個左轉車道、2快車道，改成1混合車道、2快車道，先行實施，並進行滾動式的檢討；另台一乙線左轉車道標示不清，在改善前，警局暫停對行為人開罰，以維公平正義與用路人權益。

(中時 )