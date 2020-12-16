中天新聞52頻道12月12日在有線電視與MOD停播，最後一日最高收視率達2.53%，換算55萬5千人收看。轉型到新媒體平台YouTube後，頻道訂閱也突破220萬人。因為電視上看不到中天新聞台，網路上開始出現如何將手機接上電視的各種討論。正版網路電視盒品牌暨串流電視平台OVO，推出頻道80台特惠方案，獨家「開機直播串流頻道」專利技術，搭配限量電視盒福利品，讓消費者用最簡單的方法、最低的預算，將從有線電視與MOD消失的中天52頻道，重現在電視機前，電視盒一開機就能看！

中天頻道電視看不到，造成愛看中天的民眾生活不便，盯著手機螢幕看太久超傷眼，將手機接上電視很麻煩，就算有智慧電視或電視盒，要從應用程式中找到中天電視直播還得花上一番功夫。OVO研發的「開機直播串流頻道」專利技術與多項貼心設計，讓觀眾一開機就直接全螢幕收看中天新聞，也可以按遙控器數字鍵輸入52頻道或上、下轉台，使用方法就跟傳統電視一模一樣，長輩也能輕鬆操作。

看中天最簡單的方法！裝OVO電視一開就能看中天新聞52頻道

OVO串流電視跟YouTube直播同樣屬於網路影音服務，因此沒有換照問題。而獲得合法授權的頻道內容，不但播送品質更穩定，還可將收入回饋到頻道及內容業者，支持台灣影視產業的發展。

OVO串流電視頻道方案，不僅可以輕鬆看中天新聞，後有民視、三立iNEWS等十多個新聞台，以及涵蓋綜合、綜藝、戲劇、電影、體育、少兒、音樂等多元類型，共80幾個頻道。月租原價148元，推廣價99元，即日起到12月31日止，預繳12個月再下殺84折，看一整年只要999元，等於每月只要83元！

家中還沒有OVO電視盒的朋友，近期還有電視盒福利品特賣990元起，原廠整新品質保證，保固一年不打折。電視盒福利品加頻道一年特惠組，兩千有找！數量有限，可把握機會入手。

(科技)