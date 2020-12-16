趙麗穎《有翡》眼窩凹陷明顯。(取自微博)

大陸33歲女星趙麗穎，憑著一連主演《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等大勢夯劇，奠定她在演藝圈一線女星地位。與王一博主演新劇《有翡》，更是因為是她生子後首部作品，備受關注，不過卻有網友反應她眼窩凹陷嚴重，昔日招牌少女感盡失。

趙麗穎因為與馮紹峰接連合作電影《西遊記女兒國》及電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》爆出緋聞，2018年小倆口終於公開戀情並宣布結婚，趙麗穎更在隔年順利產下一子，一家三口幸福地令人羨慕。

趙麗穎《有翡》狀態引發熱議。(取自微博)

然而趙麗穎產後首部復出電視劇《有翡》近日播出，想當然就引發極大關注，觀眾反應兩極，有人大讚趙麗穎演技還是這麼好，但也有不少網友反應趙麗穎少女感沒了，「眼窩凹陷真的太明顯」、「大眼睛上了年紀都會這樣」、「她以前不是這樣，杉杉來了和花千骨時期眼睛很靈」、「楊冪也是這樣」、「是不是因為太瘦了」。

而趙麗穎懶理外界流言蜚語，今(16日)照樣賣力為新劇宣傳，還附上一張美炸自拍寫著「交代重要還是自拍重要？」呼應她在劇中台詞「交代重要還是命重要？」

(中時新聞網)