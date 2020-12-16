蘇偉碩日前接獲高雄市警方的傳喚通知書。（取自林為洲臉書）

宣導萊劑毒性近10年的精神科醫師蘇偉碩12日被高雄市三民二分局警員約談，並要求蘇偉碩到案時要備妥萊劑對人體健康影響之資料。對此，藍委林奕華還致電高雄三民二分局確認，並忍不住直批民進黨打擊異己，「這是綠色恐怖嗎？」同時，她還質疑警方問訊的SOP有問題，並呼籲大家力挺蘇偉碩。

林奕華今(16日)在臉書上表示，長期關注並宣導萊劑毒性且會嚴重危害人體的蘇偉碩醫師，15日才在記者會上感嘆，現在要說真話，要有很大的勇氣，但蘇醫師表示為了避免國民健康受到殘害，即使被查水表也一定要說，「結果蘇醫師今天就被查水表了！」

對於高雄市政府警察局發要求蘇醫師於12月25日晚上10點到案說明，林奕華感到不可置信，「晚上10點？」她質疑，刑事訴訟法規定，除特殊狀況外夜間不能詢問，高雄市警察局會不知道嗎？警察還把法規寫錯？正確名稱應為「食品安全衛生管理法」。

林奕華直言，她一開始還以為這是假的通知書，特別打去高雄市警察局三民二分局詢問，「沒想到這是真的！」她更忍不住痛批，「這是綠色恐怖嗎？回到戒嚴時代了嗎？還要約行憲紀念日晚上十點？」

最後林奕華也砲轟綠營打壓說真話的人，「民進黨政府為了打擊異己，用盡手段打壓說真話的人！」並呼籲大家聲援蘇偉碩，「希望全民一起聲援蘇醫師！支持願意說真話的蘇醫師！」

(中時新聞網)