受到新冠肺炎疫情等衝擊，據參與2020年《滙豐商貿領航大調查》的4131家亞太地區企業中，有71％的企業選擇在區域內進行貿易活動，該比例高於2019年的67％，顯示亞太企業正加倍依賴區域內的貿易活動，進而在「後疫情時代」實現企業成長。

同時大陸已取代美國成為亞太地區企業最重要的市場，有18％企業正優先考慮大陸，另外16％企業則優先考慮美國。

滙豐集團亞太區工商業務主管戴子華表示，區域內的貿易活動已佔整個亞洲貿易總額的60％，亞洲一體化不僅將增強亞太地區在全球貿易體系中的地位，還將推動下一輪的全球經濟增長。」

此外，2020年《滙豐商貿領航》大調查也顯示，多數亞太地區的企業信心已大幅下降，只有60％ 企業預計未來1年的收入將增長，明顯低於2019年的77％ 。

也因此，無論在新常態下生存或蓬勃發展，亞太地區企業將採用的前3大經營策略為提高產品和服務質量占比40％、開拓新市場38％以及降低成本37％。但降低成本並不意味降低投資。未來1年有近2／3的亞太企業將增加在銷售、行銷方面的投資。

戴子華認為，實際上無法透過削減成本來實現增長，看到亞太地區企業正在增加投資是令人鼓舞的。在當前的經營環境下，企業需要格外明智選擇如何以及在哪裡創造價值，以提高自身的競爭優勢。

(旺報 )