邱男疑似縱身跳下150公尺深溪谷，失蹤長達40天。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

全世界都在找你！新竹邱男闖越中橫便道疑跳下溪谷失蹤，警方、消防及民間團體搜救40天毫無所獲；昨日深夜上山打獵的楊東波路過谷關廢棄電廠，驚見陌生男子躺在涵洞內昏睡，向警方報案後果然尋獲。邱奇蹟似獲救第一句話說「你們找到我了喔」，並自稱「為撿錢從30樓摔下來！」

邱男11月6日傍晚5時許，騎車闖越中橫便道德基管制站，管制人員來不及攔阻，邱男在途中撞傷保全員，並飛車狂騎22公里，直到便道1.7公里，一臉惶恐高喊「我後面有歹徒啊！」接著棄車拔腿狂奔400公尺，消失在明隧道盡頭，疑似縱身跳下150公尺深溪谷，失蹤長達40天。

楊東波表示，當時他獨自一人前往谷關台電廢棄電廠後山打獵，行經第二個涵洞發現有人躺在地上睡覺。楊壯膽大喊三聲，對方只有抬頭起來看一眼，接著繼續呼呼大睡，面貌隱約是新聞報導的失蹤男子，立即下山向谷關派出所報案，並引領搜救人員前往涵洞。

搜救人員連夜上山，確認該名男子就是邱男，他獲救當下第一句話說「你們找到我了喔！」接著搜救人員詢問為什麼跳下溪谷？邱直白答「我是撿錢不小心摔下來的」、「因為我看到路上好幾千塊，又看到路上有幾萬塊，想要去撿錢，不小心從30樓摔下來。」

邱男兩眼無神、滿臉鬍渣、面頰及眼窩凹陷，原本75公斤，至少暴瘦20公斤，搜救人員趕緊遞水及餅乾，並關心傷勢，邱男回應「戴安全帽跳下時腳有擦傷，目前傷都好了。」搜救人員先是攙扶邱男，但走沒幾步路即雙腳癱軟，接著輪流背負並使用擔架，將邱男送醫。

鑑識小組昨下午越過溪谷，前往邱男棲身涵洞採證，尋獲浸溼的外套、長袖衣物及襪子，據了解，邱男被發現時，僅著一件單薄內衣，下半身以防水帆布裹著，孤身忍受入夜低溫12、13度，苦撐40天才被尋獲。

邱男在失蹤前曾惶恐高喊「我後面有歹徒啊！」家屬第一時間接獲警方通報失蹤，脫口而出說「他3天沒吃服藥了」。搜救人員也說，邱男被送到醫院時，一度碎念是為撿錢才摔落。邱男胞姊則強調，弟弟沒有精神疾病，只是身體虛弱，沒說過為撿錢才摔落30層樓。

(中時 )