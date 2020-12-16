數位經濟的浪潮下，金融科技改變了金融服務的範圍和業務模式；大數據分析、行動裝置、社交媒體和雲端計算的技術發展，尤其為保險業帶來許多業務與商業模式創新的機會。而UBI保險(Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險)即是金融創新下為客戶帶來新服務體驗的產品。南山產物推出屬於Gogoro車主的UBI商品「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，是全台首張可驗證騎乘里程數之UBI車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在Gogoro APP上進行投保的UBI商品。車主在更換電池時，就能自動將里程數計算為下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」之公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料之完整與不可竄改性。

南山產物代理董事長蔡漢凌說：「這張UBI車險商品是目前業界第一張可驗證騎乘里程數之保險產品，也是響應政府推動綠色金融與金融科技創新政策的具體呈現。除了在商品設計的獨特性外、在目標客群整體服務體驗方面、亦是提供客製化的規劃。在整體商品設計與服務體驗規劃過程中，更是得到我們策略夥伴Gogoro的全力支持，一起打造智能保險，共同研發更符合時代趨勢與客戶需求的創新商品、以提供Gogoro車主完善專屬的保險體驗。」

Gogoro產品長彭明義表示：「Gogoro透過電動化革命引領智慧城市浪潮，不僅改變近35萬車主日常移動與分享能源的方式，更將充分運用豐富數據與領先業界的科技，為消費者帶來前所未有的智慧生活體驗。很高興攜手南山產物，落實創新的『里程計費保險』，全方位打造更靈活高效、輕鬆安心的多重保障，持續推動都會生活優化升級。」

近年來保險觀念已從「事後補償」提升為「事前風險預防」。當客戶提高自我安全意識，就會降低事故發生，而保險公司亦會因賠款減少而將其成果反應於保費回饋給客戶，讓客戶支付更適當的保費，這也正是UBI車險的核心概念。揮別以往傳統車險的保費計算因子僅以靜態的車主年齡、性別及肇事紀錄等項目進行費率釐算，透過無線傳輸技術、UBI定價模式已成新興市場趨勢。

「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」整體保險體驗擁有四大特色：(一)靈活計費，自由駕馭；（二）五種套餐，輕鬆投保；（三）加密傳輸守護隱私，以及（四）隨時在線即刻服務等特色。Gogoro車主在更換電池時，「里程數」就會同步被記錄；之後再運用南山產物「應用區塊鏈之行車保險系統」專利，由Gogoro將每月騎乘里程數加密傳遞至區塊鏈，並在區塊鏈內驅動智能合約(Smart Contract)進行保費計算。透過商品模組化，依保障內容與保額的不同，分為「金牌、銀牌、銅牌以及金牌+、銀牌+」五種套餐方案，保障內容均包含第三人責任險(傷害責任、財物損失)、乘客責任險、慰問金費用、轉乘費用及單一機車交通事故駕駛人傷害(限車主本人)。

為運用消費者的騎乘里程資訊以計算保費，南山產物與Gogoro在資訊傳輸上設置多道防火牆，並運用區塊鏈技術不可竄改特性，以公私鑰憑證驗證身分，透過傳輸安全加密協定，同步彼此鏈上資訊，任一方僅可取得被授權之資料，每次更新的歷程皆會留存軌跡，確保保戶的里程資訊能夠正確運用。而南山產物也為Gogoro的車主保戶特別設立了專線服務電話0800-398-899，提供關於商品與投保流程的諮詢與協助。每位南山產物理賠人員所配備的平板電腦中，都安裝了一套南山產物自行研發的「理賠APP-交通事故理賠系統」。透過內部系統串接，理賠人員可立即獲得保戶資料、承保內容、受理編號及事故情況，即時掌握最新資訊，並在電話受理後的30分鐘內聯繫客戶，協助處理車禍事故，後續更會主動通知理賠進度。

(科技)