長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩疑似因為多次對外發表萊劑毒性以及其對人體的影響，且堅決反對萊豬進口台灣，遭政府「查水表」，本報晚間電訪蘇偉碩，他強調他所發表的言論有憑有據，無法理解哪裡違法、為什麼會被約談？他更霸氣表示，就算查水表「也封不住我的口」。

蘇偉碩表示，他是依據專業科學文獻、論文及證據來表達看法，每句話都有相關醫學文獻的根據，卻被說成是散布謠言，令他相當不解，在科學領域上，或許有許多不同面向的意見，但不能說與政府意見不同的言論，就是謠言，這樣相當不合理。

政府「查水表」作為令蘇偉碩相當不解，他無奈指出，雖然政府查他水表，仍然無法封住他的嘴巴，但原本可能也有很多醫師有不同意見想要表達，可能因此害怕講出來要一直走警察局，即使最後不會被定罪，但任誰都會怕麻煩，心中也有壓力，政府不應該這樣壓制人民的言論自由。

蘇偉碩更在電話中抱怨，他只是發表有根據性的醫學文獻言論，就要被找去警察局約談，但怎麼不想想，以前有很多人因為反對萊牛進口台灣而上街抗議，現在這些人卻有很多都在政府裡面擔任政務官，他想問，萊牛與萊豬有何不同，不都是含有萊克多巴胺的肉品嗎？

蘇偉碩坦言，接到警方通知書當下相當氣憤，原因並不是因為自己要被約談，而是氣政府怎能如此霸道，他只是拿證據出來說話，竟然就被當成嫌犯，然後引發寒蟬效應，讓其他醫師不敢出來說真話，這樣台灣的自由、民主何在？台灣的社會不應該是這樣。

(中時 )