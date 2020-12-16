高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，今（16）日卻傳出，高雄市政府警察局「查水表」通知他25日到案說明。媒體人「逆風的烏鴉」表示，這個傳票完全沒有寫法規條文，應有欺敵的味道，讓蘇偉碩無法第一時間搞清楚狀況。

「逆風的烏鴉」今天在臉書貼文表示，反萊豬很用力的蘇偉碩醫師被查水表了。這個他不意外，畢竟這幾年民進黨政府的主旋律，就是對言論自由的各種花式箝制。不過對付蘇醫師，民進黨政府真的很用心。

「逆風的烏鴉」指出，這次查水表有幾個點：第一是針對蘇偉碩的傳票，不再是以前的社維法，而是食品衛生管理法。這個傳票完全沒有寫條文，應是有欺敵的味道，讓蘇偉碩無法第一時間搞清楚狀況。應該是第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬元以下罰金。這是刑事責任，不再是像社維法造謠罪，警察傳完送法院裁決就好，而是警察傳完地檢署傳，地檢署傳完覺得問不夠就再傳。如果起訴就換法院傳，法院傳不夠可以再傳。從程序看，將來蘇偉碩會增加很多麻煩。

逆風的烏鴉接著指出，第二點是傳蘇偉碩的時間，傳蘇偉碩的的時間是12月25日晚上10點。老實說，他沒看過這麼晚傳人的。除了時間晚，還特別挑了12月25日。那天是啥日子？除了行憲紀念日，多數人會過的是耶誕節。換句話說，蘇偉碩假如那天有排參加甚麼耶誕節活動，大概都得取消了；就算不取消，也沒啥心情過節了吧。

逆風的烏鴉認為，這個案子是高雄市警局辦的，但是蘇偉碩現在已經不在高雄榮總台南分院任職，倒是在台北有執業的診所，這顯然就是故意要惡整他。而且接下來的法律程序，都會在高雄走。所以從此可以知道，現在政府查水表已經不只是告你，而是要用各種手段折磨你，讓你困擾、讓你痛，就算最後判不了、刑罰不了你，也要讓你在過程中感受到極度的麻煩。

查水表的奧義 反萊豬很用力的蘇偉碩醫師被查水表了。這個我不意外，畢竟這幾年民進黨政府的主旋律，就是對言論自由的各種花式箝制。不過對付蘇醫師，民進黨政府真的很用心。 這次查水表有幾個看點：第一個是這次弄蘇偉碩的，不再是以前的社維法，而是食... 由逆風的烏鴉發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)