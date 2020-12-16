斯里蘭卡空軍 (SLAF) 1架南昌公司初教6(PT-6)教練機在單人飛行訓練時，發生墜機事故，飛行員未能逃生當場身死。

戰機世界(fighter jets world)報導，事故飛機是中國灣機場(China Bay Airport)起飛，隨即與塔台失去聯繫，之後發現墜毀在坎塔萊(Kantale)，被警方發現。

警方說，飛機發現時，也發現了裡面1名飛行員，隨後送往當地醫院，但當時已經死亡。

斯里蘭卡空軍初教-6教練機墜毀的報導。

斯里蘭卡空軍隨後公布實習飛行員身份，他名叫卡爾斯‧阿馬拉克欽(KRS Amarakoon)，現年23歲，是去年1月加入空軍服務。

SLAF發言人說，事故調查正在進行中。

初教6是中國大陸洪都航空工業(舊稱南昌飛機)所生產的初級螺旋槳教練機，它源自前蘇聯的Yak-18，前身是初教5。在大陸建政後沒多久，蘇聯大力扶持PRC，其中就包括航空工業。1950年開始，Yak-18就以零件的形式出口到大陸，由大陸方面來組裝。

1954年，大陸取得Yak-18自行生產的權利，稱為初教5。至於初教6，則是南昌飛機公司於1958年完成的改良版本，服役至今，並銷售給阿爾巴尼亞、孟加拉國、柬埔寨，北韓、坦尚尼亞和斯里蘭卡等國，總產量3000多架。

(中時新聞網)