高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩(前右)縱使收到查水表的通知書，15日仍南下聲援台中市教育產業工會與多個台中市家長團體舉行的記者會。(陳世宗攝)

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩15日南下台中市議會，聲援台中市教育產業工會與多個台中市家長團體舉行的記者會；他說現在的環境要說真話必須要有很大的勇氣，除非家裡沒水表；台中市議員羅廷瑋16日聲援說，蘇醫師12日就收到高雄市警察局的「查水表」通知書，要他25日前往說明，並準備有關含萊克多巴胺肉品對人體健康影響的相關證明資料。

「明知山有虎、偏向虎山行！」羅廷瑋說，蘇醫師15日到台中幫教育產業工會開反萊豬記者會說得第一句話，就是「相信在場所有的人家中都有裝水表，但我們還是要站出來！」蘇醫師早期從民進黨在野時期就跟著民進黨及社運團體宣揚民眾反對萊克多巴胺，更多次和當時執政黨的國民黨言辭交鋒。

羅廷瑋指出，時空更替目前中央由民進黨執政，短短幾年時間物換星移，變成當年的夥伴民進黨卻更甚獨裁專制，以行政命令強行要無條件開放全豬的萊豬政策，反倒是現在的夥伴變成當年他所制約的國民黨站在同一陣線反對萊豬。

大里區立仁里長鄭伯其聲援說，長期堅持零萊劑拒絕萊豬捍衛民眾食品安全的前榮總醫師蘇偉碩，明知被查水表，還是在15日參加台中市基層及家長團體反萊豬記者會；高雄市警方送達傳喚通知書，還擇訂立法院審查萊豬行政命令的最後一天12月25日應訊，這種俗稱查水表的肅殺恐民手段，令人不寒而慄。

羅廷瑋強調，到底是誰給民進黨如此喪權辱國的勇氣，真是讓全世界看傻了眼，居然有政府要自己的國民吞毒豬。羅廷瑋與鄭伯其里長再次呼籲，民進黨應懸崖勒馬停止錯誤的毒豬政策，停止綠色恐怖、停止警總復癖、停止查水表。

(中時 )