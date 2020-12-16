長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩因發表反萊豬的專業意見，竟接獲高雄市警察局通知，要他12月25日晚間10點到案說明；對此，前高市新聞局長鄭照新臉書發文，直呼不可思議，「台中市長替市民向AIT當面請願」、「高雄市長放任警力替中央查水表」。

蘇偉碩多次宣導萊劑毒性以及其對人體的影響，堅決反對萊豬進口台灣，沒想到12日卻傳出他遭高市警三民二分局「查水表」約談，震驚全台；對此三民二分局表示，衛生福利部發現蘇偉碩在網路上發表有關食用萊克多巴胺等不實訊息，可能涉及《食品衛生管理法》，而於10月28日向內政部警政署告發，並交由刑事局偵辦，刑事局通知蘇偉碩但他並未到案，所以函交他戶籍所在地三民二分局依法調查偵辦，通知書在15日送達，要求蘇偉碩25日抵三民二分局做筆錄，並說明詳細案情。

前高市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新16日晚間臉書發文聲援蘇偉碩，質疑發表專業萊豬意見的結果，竟是立刻被查水表？「開放社會的民主政府憑甚麼濫用法條審查人民言論？」、「不可思議！」

鄭照新也特別Hashtag「警察因為言論請人民喝咖啡是威權時代才有的事」，且一樣是萊豬「台中市長替市民向AIT當面請願」、「高雄市長放任警力替中央查水表」。

此外，警方要求蘇偉碩晚上10點到案，也引發外界質疑故意刁難，對此三民二分局長黃文哲解釋，通知晚間到案是因那時間人比較少，且考量醫師看診工作型態，他坦言，針對時間的部分事前沒有跟蘇醫師溝通，「我們確實要檢討」，不過也強調警方一切依照刑事局交辦、依程序處理。

(中時 )