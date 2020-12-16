戲外的母子心結難解，透過戲劇解答。舞台劇《雨中戲臺》搬演導演王榮裕與母親歌仔戲演員謝月霞的故事，但因男主角、三金影帝吳朋奉在今年5月中驟逝，現在由他代替吳朋奉演出，他表示，「原本是想處理和母親之間的心結，現在又替好友上陣，我等於是在戲裡面演我自己，再好好面對一次和媽媽的關係。」

王榮裕表示，他與母親之間的心結，在母親過世前，已有聊開並和解，但他不知道為什麼，始終無法擁抱母親，直到5年前的某天，讀到報紙上談論霸凌的文章，發現霸凌不只有情緒和動作，眼神同樣可以霸凌人，這個資訊，讓他爆哭，並回憶一起往事。

原來是他1歲多時，當時他的母親才17、18歲，有次幫他換好尿布，沒想到王榮裕玩起尿布，還抹得一身屎，弄到滿屋子屎，王榮裕說，「媽媽看到，氣到打了我一巴掌，她的眼神露出對我的厭惡，我那時那麼小，卻還是記得。」

王榮裕表示，這種被媽媽嫌棄、厭惡的感覺，讓他很受傷，只是一個眼神，烙下這麼深的印記。而他在8歲時，同樣又遇上另一次感覺被大人拋棄的時刻。

那次是王榮裕的父親出獄，帶著他和兩個妹妹，到母親工作的戲臺找她，「媽媽先是裝作沒看到我們，後來和爸爸對罵，媽媽氣到罵我和妹妹，你們這些沒父沒母的小孩，怎麼不去死一死。」心碎的王榮裕，牽著兩個妹妹的手，越走越遠，「那是我第一次感覺到自己真的是孤兒的時刻。」

《雨中戲臺》由紀蔚然擔任編劇，故事描述女主角月鳳小時候被賣到歌仔戲班唱戲，因嗓音佳、扮相美而成為台柱，但卻被戲班養父母逼迫嫁給不愛的人，丈夫多次出入監獄，月鳳決定出走尋找自由，離家一事造成子女內心的陰影。

王榮裕表示，「月鳳」就是他的母親，而原本戲裡吳朋奉所飾演的「志成」一角，就是他自己。他表示，開始從事表演藝術工作之後，才體會媽媽的辛苦，也能理解一個少女嫁給流氓，又生下小孩，所承擔的苦楚，「戲外我理解自己無法擁抱媽媽的原因，在戲裡，我總算可擁抱媽媽，我覺得很溫暖，很釋然。相信吳朋奉的靈魂也與我們同在。」

(中時 )