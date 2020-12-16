彰化市公所舉辦「彰化300 古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽開始報名囉！還提供獎金，邀請共同參與提燈踩街。（吳敏菁攝）

彰化市公所舉辦「彰化300 古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽開始報名囉！還提供獎金，邀請共同參與提燈踩街。（吳敏菁攝）

彰化市公所舉辦「彰化300 古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽開始報名囉！還提供獎金，邀請共同參與提燈踩街。（吳敏菁攝）

彰化市公所點亮古城風采，連續第2年舉辦「古城踩街」，燈海輝煌，大街小巷塞滿人潮，注入觀光的能量，創意環保踩街暨服裝造型競賽開始報名了，還頒發獎金，還將邀請藝術家、總統等來畫燈籠，讓元宵古城踩街成為彰化的新傳統。

彰化市公所舉辦「彰化300 古城踩街趣」創意環保踩街暨服裝造型競賽開始報名囉！報名自即日起至2021年1月20日，團體組80組、親朋好友組200組。

市長林世賢表示，只要5人以上就可補親朋好友組，車馬補助500元，前5名獎金分別是1萬元、8000元、6000元、5000元、4000元、3000元，最佳創意造型獎10名，每名2000元。「團體組」，凡25人以上為1組，每組車馬補助款3000元，獎金分別是5萬元、3萬元、2萬元、第1萬元和8000元，另取優勝5名、每名5000元，以及佳作10名、每名3000元。

踩街路線為彰化女中、永福街、彰化孔子廟、民生路、曉陽路、民族路、關帝廟、開化寺、三角公園、和平路、陳稜路、元清觀、光復路、彰化市公所、彰化火車站。曉陽路中國信託銀行前設置補給站，晚會現場準備湯圓甜品、安排表演節目。

林世賢表示，去年舉辦馬路上塞滿人潮，希望帶動更多鄉親來一起參與，成為彰化的傳統，透過創意，將彰化的文化傳遞出來，除了環保踩街暨服裝造型競賽，緊接著還有創意燈籠競賽，藝術家畫燈籠、總統畫燈籠等，一起來點亮彰化古城。

(中時 )