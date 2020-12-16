香港女星張柏芝自2012年和謝霆鋒離婚後，感情狀況一直受到關注，甚至在2018年生下第3個兒子小王子Marcus，生父也依然是個謎；外界眼裡張柏芝儼然是一名單親媽媽，獨自照顧扶養3個兒子，雖然在螢光幕前還是光鮮亮麗，最近卻被捕捉孤單逛街的憔悴身影。

日前張柏芝被拍到在香港賣場逛街採購，疑似要買給3個寶貝兒子聖誕禮物，在玩具專櫃挑選，買了各式各樣的玩具，也買了小朋友喜歡吃的零食；但張柏芝身邊沒看到助理，她全身掛著裝滿戰利品的購物袋，模樣顯得有些狼狽，逛到後來有店員似乎看不下去，主動伸出援手幫忙她拿東西，看起來相當惹人憐惜。

張柏芝最近卻被捕捉孤單逛街的憔悴身影。(圖/ 摘自微博)

張柏芝身邊沒看到助理，她全身掛著裝滿戰利品的購物袋，模樣顯得有些狼狽，逛到後來有店員似乎看不下去，主動伸出援手幫忙她拿東西。(圖/ 摘自微博)

張柏芝無預警生第三胎時，震驚演藝圈，但她絕口不提生父是誰也讓外界猜疑不斷，有傳出是大她12歲的大陸富豪、65歲新加坡餐飲業富豪和外國人，但都被張柏芝工作室否認，更強調未來都不會再回應相關問題。

2006年謝霆鋒和張柏芝公開在菲律賓結婚，婚後陸續生下2個兒子，但兩人2011年宣布離婚，但雙方共同擁有小孩撫養權；外界也頻傳，兩人離婚最大主因脫離不了2008年爆發的陳冠希不雅照事件。

(中時新聞網)