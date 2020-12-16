苗栗縣（育民工家）與高雄市（三民高中）之戰決定D組哪兩隊可晉級八強，苗栗前6局靠著先發投手陳冠群的好投壓制高雄市，不過後來負傷上陣的楊家凱控球不穩，讓高雄市一度逆轉領先，苗栗最後靠對手失誤、保送，以5比5追平，最後比較戰績確定由苗栗縣與新北白攜手晉級八強。

首局高雄市先馳得點，不過4局上半苗栗縣反攻，羅允序、許文進連續安打追平，之後葉峻逸補上一支帶有打點的安打，苗栗縣逆轉成2比1。5局上半苗栗縣持續取分，陽登豪、徐仲威敲安並站上二、三壘，王文揚補上安打，攻下第3分。

苗栗縣先發投手陳冠群前6局表現精采，用球數精簡，且只被高雄市敲出2支安打，連續4局讓對手三上三下，不料7局開始出現亂流，高捷、洪敏暘連續安打站上得點圈，陳冠群丟出保送讓高雄市形成滿壘，接著陳世嘉關鍵時刻敲出追平二壘打，比數3比3，苗栗縣緊急換投楊家凱。

苗栗縣先發投手陳冠群前6局僅被敲2安。（大會提供）

楊家凱在4局時於場邊幫隊友撿球棒，被主審甩球棒到場邊時不慎砸到右腳脛骨，楊家凱小腿前側立刻破一個洞，不過仍選擇留在場上備戰。楊家凱上場時腳還一跛一跛，一上場也出現亂流，此局高雄市攻下4分大局，以5比3逆轉。

8上苗栗縣得點圈有人，更換代打何宇翔，選到保送形成滿壘，下一棒王文揚敲出三壘方向滾地球，高雄市野手發生失誤，苗栗縣追成4比5，高雄市投手周彥農丟保送，苗栗輕鬆追平，楊家凱度過亂流後8、9局回穩，沒讓高雄再添分數，最後苗栗以2勝1和分組第一的成績，與新北白一起晉級四強。

新莊整天陰雨不斷，直到晚間比賽場地已經泥濘不堪，內野成為小水池，球員在濕冷天氣下仍努力奮戰，賽後苗栗縣總教練周森毅表示場地狀況的確不佳，「但有告訴選手，兩邊一樣的條件要盡快適應，原本做好盡早換投的準備，但是先發的陳冠群丟太好了！」

苗栗縣今日的先發投手陳冠群6.1局被敲5支安打、失5分，另有2保送、2三振，且前6局只被敲2安、無失分，周森毅賽後透露陳冠群在10月立德盃對上三民高中時先發1人都沒解決就退場，「昨天告訴他這場要先發他還很疑惑，他說『我上次被三民電耶！』我告訴他要丟了才知道。」

周森毅表示陳冠群信心比較不足，但他若控球穩定是很難被打的投手，「陳冠群球的尾勁有點伸卡球的感覺，往右下方向掉，他的滑球和變速球很不錯，出手點怪，類似怪投類型。」

(中時 )