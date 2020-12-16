路易莎創辦人黃銘賢（右）品嘗日本第一茶匠森田治秀(左1)與堀田勝太郎商店社長(左2)展演的正宗京都茶道。（圖／路易莎咖啡）

為將「職人精神」從咖啡延伸至茶飲，路易莎創辦人黃銘賢向日本第一茶匠森田治秀請益並認真學習抹茶製作。（圖／路易莎咖啡）

路易莎「100％一番抹茶鮮奶」與「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」，將列入長期獨家販售menu。（圖／路易莎咖啡）

路易莎「大臣賞冠軍茶匠煎茶」標榜請到日本第一茶匠森田治秀擔任監製。（圖／路易莎咖啡）

路易莎「大臣賞冠軍茶匠焙茶」 原價70元，2021年1月4日前暖心價45元。（圖／路易莎咖啡）

路易莎「 蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」，包著萬丹紅豆粒和軟Q白玉麻糬，加熱後口感軟Ｑ又濕綿，每個65元。（圖／路易莎咖啡）

路易莎以平價精品為定位，以頂級抹茶為元料製作的「金天閣抹茶脆皮泡芙」每個50元。（圖／路易莎咖啡）

路易莎推出「金天閣抹茶甜點」系列後受到市場歡迎，圖為每杯85元的「金天閣抹茶提拉米蘇」。（圖／路易莎咖啡 ）

京都宇治系列茶品將在2021年正式列入平價精品連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡的常態性MENU中了！面對連鎖咖啡市場殺價競爭，路易莎創辦人黃銘賢決定「走不一樣的路」，將「職人精神」從咖啡延伸至茶飲，邀請到日本第一茶匠森田治秀擔任監製，嚴選正宗京都宇治抹茶及焙茶、煎茶極品，為路易莎調製專屬獨家配方，並結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，將日本最具代表的抹茶、焙茶及煎茶極品，融合台灣消費者喜愛之口味，聯手推出業界首創的「100％一番京都宇治抹茶飲品」、「大臣賞冠軍茶匠」焙茶及煎茶系列。有別於過去同業都是採取「期間限定」的短期促銷，路易莎不但將系列商品列入長期獨家販售menu，並且秉持「精品咖啡平價化」精神，提供平易的價格，讓更多人能茗品日本茶中精品的美味。

為讓更多國人認識日本茶文化，即日起至2021年1月4日，路易莎推出歲末年終暖心優惠，京都宇治特定茶品45元起，100％一番抹茶鮮奶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶45元、大臣賞冠軍茶匠煎茶45元、100％一番特濃抹茶鮮奶55元， 以及一番抹茶咖啡拿鐵75元。

茶文化是一種獨特的「日式美學」，不少人都被日本茶吸引，在日本，抹茶一直被尊為待客上品，早年只有皇族和武士才有資格享用。從抹茶發展的出來的茶道後來漸漸成為為了修身養性的日本文化。而從日本抹茶延伸出的抹茶蛋糕、抹茶甜點與抹茶冰淇淋等，更以自成一格風味有一群廣大的粉絲。

路易莎致力發展成為「職人品牌」及「職人通路」，黃銘賢認為，日本茶品就像咖啡一樣，在台灣擁有許多愛好者，更是日本職人的代表作品。他覺得，過去台灣企業常將日本茶作為短期限定產品，缺乏有深度的長期規劃推廣，非常可惜。

「好的商品必從優質原料著手，並堅持職人精神完成作品」，是黃銘賢創業至今的堅持。於是他從2020年初開始籌畫並率團親赴京都宇治尋訪在地茶廠、深入了解抹茶種植和製茶技術，並且上山察訪茶園。最終邀請到日本第一茶匠森田治秀擔任路易莎的抹茶系列產品監製，嚴選京都宇治擁有170多年歷史，已承襲四代（社長堀田真史）的知名茶廠─堀田勝太郎商店的茶品。

被稱為「日本第一茶匠」的森田治秀，1951年生於京都府，他從19歲開始學習茶葉鑑定技術，憑藉過人的品味和嗅覺，就獲得史上第一位初次參加「日本全國茶審查競技大會」就得到冠軍的職人，當年才19歲的他，更是史上最年輕且是史無前例三度獲得被譽為日本食品界金牌獎的「日本農林水產大臣賞」，「日本第一茶匠」稱號由此而來。森田治秀獲獎無數，其中具代表性的包括「日本全國茶審查競技大會」三屆冠軍，以及「京都府茶審查技術競技大會」五屆冠軍。

「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，路易莎不惜重本全部採用上等一番抹茶調製飲品，不同於市面上採用二番、三番或四番的抹茶飲品，也是大型連鎖餐飲業唯一敢標榜並推出「100％一番抹茶飲品系列」，同時，推出日本第一茶匠採用100％一番抹茶調製，有日本甜點界「抹茶LV」之稱的「金天閣」配方，製作各種特色糕點，要讓抹茶控們好好大吃「一番」。

台灣消費者普遍對抹茶較為熟悉，但是，茶老饕卻格外更愛日本煎茶與焙茶。黃銘賢說，以前在台灣喝到的煎茶大多偏苦澀；焙茶帶有焦苦味，直到去京都才喝到真正頂級煎茶特有地鮮味、回甘之濃烈，焙茶則有蜂蜜、和焦糖的甜感。黃銘賢表示，是選用的茶葉極好本身就帶有甜味，而經過京都百年老茶廠細緻、高超的烘焙工法，控制火候透過高溫產生焦糖化，則引出茶葉裡的甘甜並帶有焙火香氣。

焙茶重香氣，日本冠軍茶匠為追求完美風味，特將「茶梗和茶葉分開用不同溫度焙煎」再依比例混合，琥珀色茶湯充滿直火香氣，路易莎「大臣賞冠軍茶匠焙茶」即喝得到溫暖獨特的濃郁茶香，圓潤甘醇的甜味，尾韻順口清爽。「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」則是將焙茶葉磨成粉，高溫沖煮立馬釋放焙茶溫和茶香，搭配香醇鮮奶，喝起來濃郁滑順帶有「沙沙口感」富有層次。「大臣賞冠軍茶匠焙茶冰沙」細緻焙茶粉加入鮮奶調和，茶香和奶香化為綿密冰沙，清香、清爽不甜膩。

天氣漸冷，黃銘賢說，不喝咖啡時都喝『單品煎茶或焙茶』，茶好，不加糖，最能喝到茶本身的甘甜和清香，加奶類的抹茶或焙茶最推薦微糖，符合現代人健康少糖的飲食觀念，消暑無負擔。路易莎大臣賞冠軍茶匠煎茶」嚴選100％一番極品茶葉混合「有日曬和無日曬的茶葉」，結合細緻巧妙的「淺蒸混深蒸手法」，將煎茶風味提升至猶如玉露等級的甘甜、豐厚口感層次、茶湯呈清雅的鮮綠色，煎茶特有的鮮甜感徹底釋放，茶香清新內斂，回甘生津後韻綿長。

(工商 )