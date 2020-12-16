毛毛的！一名外送員分享，自己昨(15日)在送餐途中經過一間正在辦喪事的人家，當下並沒有特別想法，怎料，晚上要出門時，機車卻出現異常狀況，突然發不動，讓他聯想到早上的事情，嚇得他發文向同業求救。

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」上發文表示，自己疑似碰到靈異事件，昨日早上送餐時，騎車經過一戶人家上頭寫著「喪中」，當下的他並沒有多想，就騎車離去，沒想到晚上要外出時，機車卻突然發不動了，讓他認為事情有點邪門，立刻聯想到早上發生的事「不知道是天氣冷還是…」。

心裡有些不安和緊張的原PO，立刻發文詢問同行，不少人回應不用太擔心，「大部分都心裡因素，除非做賊心虛，行的正別亂想歪念頭，有何可怕」、「要就是沒加油，要就是沒保養，別東扯西扯」、「想太多，單純平常沒顧好或是天冷不好發動」、「別想太多，尊重心態就好，下雨天車子有時候本來就不好發動」。

此外，還有不少同行分享自身經歷，「我常常送醫院的太平間都沒有事，心態很重要，送到都是緣分」、「前幾天送到喪家，以前晚上也送過殯儀館準備誦經的家屬，通通都沒事」、「我常常送到治喪的，還好啦」。還有內行提醒，可能是車子需要檢查，「電瓶效能低落，是低溫時最容易展現出來的狀況，代表你的電瓶離更換期不久了，不用聯想太多」。

(中時新聞網)