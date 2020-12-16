瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）一直是運動生涯長壽的代表球員之一，就連身體條件維持得相當好的葡萄牙足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）都相當佩服。

C羅在美國體育賽事直播平台DAZN發表的新紀錄片「平行世界（Parallel Worlds）」，和拳擊好手戈洛夫金討論不該以年齡判斷體質能力時，就點名了費爸，C羅指出，運動員到了33歲的時候，開始會想到體能開始走下坡了，但他還想繼續踢球，不希望人們看到他說想到他雖然是個了不起的球員，但速度變慢了。

C羅補充：「你可以好好照顧身體，這不是什麼難題，但想要延長運動生命，需要智慧、幹勁、及經驗，這才是我覺得最難的地方。在競技運動場上你會變得更成熟，看看費德勒，都已經37、38歲（以C羅受訪時的時間來算）了，仍是頂尖運動明星。」

不過費德勒2020賽季因為膝傷兩度動刀，目前復原進度不如預期，他也擔心趕不上預計明年2月8日開打的澳洲網球公開賽，何時能再回到賽場，還是未知數。

(中時 )