「和牛涮」台中旗艦店二樓以大紅紙傘置頂、搭配滿牆浮世繪彩繪，讓消費者如同坐在京都郊外涮肉，就算不能去日本，也能在「和牛涮」感受到濃濃日式氛圍。（王品提供）

「和牛涮」主打千元以下「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳。（王品提供）

台中市最近有許多大型建設完工，「水湳中央公園」啟用、台中捷運綠線即將通車，整個城市商機無限，王品集團從台中出發、也積極布局台中，12月有5家新門店進駐，其中「和牛涮日式鍋物放題」台中旗艦店率先在近日試營運，19日正式開幕。

「和牛涮」台中旗艦店在文心崇德站邊，該品牌主打千元以下「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳，其「和牛三吃」，包括：美國極上和牛涮煮、極上和牛黑咖哩、現點現做的炙燒和牛壽司，一頭和牛多種享受！

「和牛涮」首店2月在台北開幕，連滿10個月、至今一位難求，入選「2020十大熱門餐廳」，網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」；二店在11月中於新北板橋開幕，穩居「和牛火鍋吃到飽第一品牌」。

「和牛涮」台中旗艦店12月19日開幕，歡慶開幕從19日到明年1月31日，來店於FB／IG消費並打卡上傳，或進行Google商家評論，「和牛涮」招待海味雙鮮乙份；另21日至明年1月20日憑和牛涮FB／IG畫面來台中文心崇德店消費「極上和牛套餐」或「頂級和牛套餐」，加碼贈限量穀飼無骨牛小排吃到飽。

除了「和牛涮」台中旗艦店，12月王品集團還陸續在台中市開幕4家新店，「享鴨」和「聚 北海道鍋物」以複合店型共同進駐公益路2段商圈，一個地址、兩種享受。「享鴨」以「功夫烤鴨，一鴨多饗」成為烤鴨名店；「聚 北海道鍋物」則是全新形態，主打豐富超值的海陸雙拼、重達1公斤肉瀑布及滿滿新鮮直送自助吧。

而「聚 北海道鍋物」重返台中、積極展店，除了公益店，還有中科米平方店預計12月24日開幕。最適合家庭聚餐的「hot 7 新鐵板料理」也進駐大魯閣新時代購物中心。

(中時 )