長期致力於宣導萊劑毒性及其對人體影響的精神科醫師蘇偉碩，竟遭高雄市政府警察局通知25日到案說明，被外界批評是「查水表」。國民黨政策會專員呂謦煒也質疑，我國刑事訴訟法「禁止夜間偵訊」，民進黨政府要他「12月25日晚間10點」到案接受訊問，已經完全違法！民進黨政府竟然為了護航萊豬，踐踏民主法治！

呂謦煒指出，為了尊重人權、保障程序合法性及避免疲勞詢問，我國刑事訴訟法有「禁止夜間偵訊」的原則，第100-3條規定「司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間行之」，而夜間指的是「日出前，日沒後」。經他查詢中央氣象局，12月25日當天高雄的日沒時間是17時12分。要求人民下午10點接受審訊，已經完全違法！

呂謦煒質問政府：關於進口瘦肉精豬肉的科學證據，有這麼急著要在12月25日「下午10點」進行訊問，來突破案情嗎？你們把醫師當成是重大刑案犯嗎？ 「還是，突破民進黨政府大內宣，講出大實話，在中華民國竟然成為了一種罪？」

呂謦煒氣憤痛批，在中華民國行憲紀念日的這天，蔡英文政府竟然要公然踐踏人權，違法審訊人民。人民絕不接受！民進黨政府宣布開放進口瘦肉精豬肉，完全不符合民主法治原則，現在更要非法訊問人民，恐嚇人民！人民有權拒絕非法查水表，唾棄這個違法濫權的蔡英文政府！

(中時 )