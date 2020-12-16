獵人楊東波深夜上山打落，在谷關一處廢棄電廠涵洞內發現失蹤40天的邱男。（民眾提供／王文吉台中傳真）

新竹邱男在中橫失蹤41天，昨晚被準備入山打獵的泰雅族男子楊東波發現，今（16）日凌晨平安尋獲。邱男家屬日前開出50萬元懸賞獎金，大家都在關心這50萬元何時給，稍早邱家做出回應，表示已與楊姓獵人約好，本週五（18日）在東勢農民醫院內，當場面交50萬元獎金。

邱男從失蹤到被尋獲的整個過程都相當「離奇」。11月6日傍晚5時許，邱男騎機車闖入中橫便道德基管制站管制區遭攔下，他竟棄車狂奔，嘴裡不停喊著：「有歹徒在後面追我」，行徑相當詭異。

40天內，警消、搜救人員來回搜索，卻怎樣都找不到邱男蹤影。而57歲的泰雅族人楊東波，平日經營果園，種植柑橘及甜柿，一年只打一次獵，昨晚上山想獵山羊、山豬、山羌等，豈料竟在涵洞內發現邱男。

楊東波回顧昨晚狀況，表示當下頭燈照進涵洞，看到有人躺在地上，第一時間以為是具屍體，他嚇了一大跳，還翻了三圈跌倒，差點掉下150公尺深的懸崖。

「救人一命吧，確認是生是死！」楊東波說，自己大吼三聲，對方抬頭看了一眼，又繼續昏睡，才知道是活人，看似非常虛弱、奄奄一息，於是趕緊下山，到谷關派出所報案。

至於邱男家屬懸賞50萬元獎金，楊東波上午接受中時記者訪問時表示，之前根本不知道這回事，是聽消防隊轉述才得知，不過還沒接到對方電話；如果真的拿到獎金，楊東波表示會提供部份款項購買搜救器材，其他用在自己果園。

據三立新聞網報導，邱男家屬16日晚間表示，已經聯絡上楊姓獵人，雙方相約本週五（18日）下午2時，在東勢農民醫院面交50萬元獎金，並表達感謝之意。

(中時新聞網)