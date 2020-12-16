專門銷售洋酒的連鎖通路「橡木桶洋酒」，傳出連續失竊案，位於台北市大安、信義區的忠孝與市府門市，這個月已經兩度遭一名女賊，假借購物名義偷走兩支千元的紅酒，監視器曝光後，這名女賊身材高挑，目測至少180公分，且外表相當美艷。

12月8日下午大約5點多，一名穿黑色上衣、留著黑色中長髮，且身材相當高挑的女子，進入忠孝店門市，一副要買酒的樣子，詢問店員某款洋酒的產地還有價格，接著趁店員不注意，女子從架上偷走價格1500元的薄酒萊葡萄酒，接著假裝沒事的離開門市。

女竊賊令店員印象深(圖/翻攝畫面)

同月13日晚間，這名女竊賊穿著米色套裝、戴口罩、手提大包包，進到市府店門市，一樣先詢問店員有關酒類的問題，接著便偷走價格1350元的法國阿貝薩紅酒，直到打烊後店員盤點，才發現遭小偷，查看兩間門市監視器，發現女竊賊身形、打扮都雷同，研判是同一人。

而監視器畫面曝光後，網友驚呼女竊賊外貌非常美艷，不自覺被女竊賊鳳眼吸引，不過店員回憶當時狀況，女子聲音偏向沙啞，加上超過180公分的身高，懷疑女竊賊其實是男扮女裝，因此雖然遭竊的酒類總價不高，但竊賊外型意外掀起熱議。

(中時新聞網)