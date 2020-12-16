台中國家歌劇院「光之曲幕」，在12月推出耶誕環繞動態影片《ONE DAY》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「光之曲幕」，在12月推出耶誕環繞動態影片《ONE DAY》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院「光之曲幕」，在12月推出耶誕環繞動態影片《ONE DAY》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院迎接耶誕節與歲末，利用建物特殊19米高曲牆打造的特殊的環繞動態影片「光之曲幕」，在溫馨12月推出耶誕限定特展《ONE DAY》，描述「老奶奶」在平淡無奇日子裡，度過溫馨耶誕節的故事，大小朋友站在抬頭觀賞呈現在環繞的曲牆上的「影像故事」，成為別具風格的節慶展演。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗感性地說，希望今年過節，大家不只送禮物，而是把家人帶來歌劇院，「共享」與彼此相處、創造美好回憶的幸福耶誕。

台中國家歌劇院「光之曲幕」，創造非典型展演，利用獨特19米高的建築曲牆幻化為獨特展演空間，藝術家結合動畫、光影及音樂等元素，製作出無縫接合的藝術影像創作，投射在2樓前廳環繞白色曲牆，展現沉浸式投影的獨特展演，台中國家歌劇院16日舉辦耶誕限定的「光之曲幕」《ONE DAY》特展記者會。

包大山在記者會中表示，《ONE DAY》是延伸繪本《RUN》的故事情節，她希望詮釋特別的耶誕氛圍，「老奶奶」的耶誕節，一如往常平凡無奇，直到她上街採買時獲得一頂聖誕帽，帶來令人意想不到的歡樂耶誕驚喜。

導演徐光慧表示，觀眾在環繞式觀賞過程可發現許多小線索，若只觀賞一次是無法全部看完的，歡迎多刷幾次。在音樂部分，配樂師姚欣蓓與聲音藝術家暨知名DJ邱俊霖，聯手打造溫馨的影像音樂。

《ONE DAY》作品展現主角「老奶奶」的日常習慣，細膩如澆花、打掃及更衣等場景，隨著「老奶奶」的走動，各牆面猶如不同螢幕，畫面的銜接、變換與鋪成，展現歡樂耶誕的繽紛多彩的影像及音樂，讓觀賞過程更加震撼、有趣。

(中時 )