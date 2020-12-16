大陸民航局15日再發熔斷指令（暫停該航班運行一週），對衣索比亞航空公司、俄羅斯飛馬航空公司、瑞士國際航空公司的3個航班再次採取熔斷措施。

根據大陸民航局通報，衣索比亞航空公司3日入境成都的ET636航班核酸檢測陽性旅客5例，自21日起，暫停該航班運行1週；俄羅飛馬航空公司3日入境鄭州的EO429航班核酸檢測陽性旅客8例，自21日起，暫停該航班運行1週；瑞士國際航空公司7日入境上海的LX188航班核酸檢測陽性旅客6例，自27日至2021年1月2日，暫停該航班運行1週。

根據大陸民航局通報，上述熔斷的航班量不得用於其它航線，衣索比亞航空公司、俄羅斯飛馬航空公司之上述航線21日以前的航班、瑞士國際航空公司27日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。大陸民航局要求，上述航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。

(中時 )