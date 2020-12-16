針對國內籃球員遭到詐騙網站設計導致出現不雅畫面一事， P. LEAGUE+聯盟晚間發表聲明如下

⼀、P. LEAGUE+ 與受害球員站在同⼀陣線，對有⼼散播者訴諸法律⾏動絕不寬貸 P. LEAGUE+ 於電視台報導前即已獲悉年輕球員遭 數位性別暴⼒與網路桃⾊詐騙傳聞，聯盟調查後確有年輕球員受害，但亦有真偽參半情節，針對確實受害者，除⽴即提供確實受害球員相關協助包含法律意⾒外，聯盟呼籲愛惜台灣運動環境、在意數位性別暴⼒的朋友們，拒絕且主動勸阻有意者散布任何猥褻⽂字、⾳訊、影像等任何形式資訊，聯盟也與所有受害的球團、球員站在同⼀陣線，對有⼼散播者提出法律⾏動，也會積極與教育部、警政署參與相關專案以確保聯盟⽐賽的絕對專業性與公正性。

⼆、呼籲握有相關影⽚之報導媒體，應善盡查證並主動提供檢調所有事證 本事件受害球員，除將在聯盟跟球團協助下，依具體涉及刑事責任⾏為，提出刑事告訴外，近來以 Deepfake(深偽)技術，製造出與本⼈幾可亂真、不雅影⽚之事件所在多有，⽽本次新聞爆發適逢本聯盟開幕戰、努⼒為台灣運動環境注⼊新活⽔之際；倘報導媒體⼿握影⽚卻未盡查證之責，包含送交相關檢調、鑑識單位判斷影⽚真偽，即擅斷報導，亦屬打擊台灣運動環境、推波助瀾數位性別暴⼒、網路桃⾊詐騙之共業推⼿。本聯盟除要求報導媒體應具體交待報導前究竟有無查證外，⼿上之相關事證亦應移交檢調機關，本聯盟亦會視情況，函請檢調單位命持有相關犯罪事證媒體提出說明。

三、聯盟會向下紮根，協助學⽣球員職業意識建⽴ 本聯盟以及參賽球團，既已決⼼致⼒於為台灣籃球打造職業化的環境，除積極打造提供球員更寬廣的籃球之路外，也必戮⼒向下紮根，廣辦基層籃球推廣活動，並為未來夢想踏⼊籃球員⽣涯的年輕學⼦，傳遞作為職業球員應有之認識、形象塑造跟須備知識。 聯盟不僅會跟受害球員站在第⼀線共同抵禦這些⾮法的攻擊，也會從各個⽅⾯，包含建⽴更好的產業環境，跟相關單位共同抵禦跟預防數位性別暴⼒、網路桃⾊詐騙，同時加倍努⼒給予球員更好的成⻑與協助，更不會向這些想要摧毀運動環境的⼈屈服。

(中時 )